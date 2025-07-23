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Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями

First News Media10:35 - Сегодня
Почту России заподозрили в махинациях с пенсиями

Почта России могла использовать целевые средства, предназначенные для пенсионных и социальных выплат граждан, для размещения на банковских счетах с целью получения финансовой выгоды.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что также компания выделила свыше 1,5 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную помощь, еще 600 млн рублей — на продвижение в СМИ и социальных сетях. Это следует из данных Счетной палаты России по итогам аудита эффективности работы Почты России за 2020–2024 годы и 2025 год.

Кроме того, Социальный фонд России (СФР) выявил у компании 136 нарушений сроков доставки пенсий на 1–20 дней в указанные четыре года.

Согласно информации газеты, вместо выделения средств на улучшение собственной инфраструктуры Почта России направляла крупные суммы денег спортивным и другим организациям, а также выделяла средства на продвижение бренда через медиа.

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