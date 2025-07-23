Россия и Украина договорились обмениваться не только военнопленными, но и гражданскими лицами

Россия и Украина по итогам третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле, достигли соглашения об обмене не только военнопленными, но и гражданскими лицами.

Как передаёт ТАСС, об этом сообщил информированный источник.

«Главный итог в том, что планируется обмен не только военнопленными, но и гражданскими лицами», — отметил источник.

Отметим, что встреча между делегациями Москвы и Киева длилась около 40 минут.