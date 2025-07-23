Россия и Украина договорились обмениваться не только военнопленными, но и гражданскими лицами
Россия и Украина по итогам третьего раунда переговоров, прошедшего в Стамбуле, достигли соглашения об обмене не только военнопленными, но и гражданскими лицами.
Как передаёт ТАСС, об этом сообщил информированный источник.
«Главный итог в том, что планируется обмен не только военнопленными, но и гражданскими лицами», — отметил источник.
Отметим, что встреча между делегациями Москвы и Киева длилась около 40 минут.
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