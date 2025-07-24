Украина предложила провести встречу Зеленского и Путина до конца августа

На переговорах с российской делегацией украинская сторона предложила провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров.

"Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовность. Украина продолжает настаивать на полном и безоговорочном прекращении огня. Прекращение огня должно включать полное прекращение ударов по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры",- сказал Рустем Умеров журналистам после завершения переговоров в Стамбуле. Он добавил, что Киев готов к прекращению огня.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что перед встречей на уровне лидеров необходимо проработать детали мирного соглашения. Об этом сегодня также говорил Кремль. При этом Владимир Зеленский настаивает, что обсуждать территориальные вопросы он готов только на личной встрече с Владимиром Путиным, украинская делегация не имеет мандата для обсуждения таких тем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал провести саммит на турецкой площадке и заявлял о готовности также поучаствовать во встрече. Турецкий лидер выступил за приглашение президента США Дональда Трампа к переговорам на высшем уровне.