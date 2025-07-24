Сирия и Саудовская Аравия подписали многомиллиардные соглашения

Сирия и Саудовская Аравия подписали 47 соглашений и меморандумов о взаимопонимании на сумму более $6млрд.

Как передает Report со ссылкой на арабские СМИ, документы были подписаны на полях Сирийско-саудовского инвестиционного форума в Дамаске.

Документы охватывают такие сферы, как телекоммуникации, кибербезопасность и авиация.

В форуме приняли участие президент Сирии Ахмед аш-Шараа, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также высокопоставленные представители государственных и частных организаций обеих стран.

“Среди подписантов Saudi Telecommunications Company (STC Group) и другие крупные саудовские компании, которые займутся развитием технологической инфраструктуры Сирии”, - сообщил министр инвестиций Сирии Халид аль-Фалих.

Министр также подчеркнул, что визит саудовской делегации в Дамаск отражает поддержку королевства восстановлению Сирии. По его словам, по указанию наследного принца Мухаммеда бин Салмана создан Саудовско-сирийский деловой совет, который будет курировать дальнейшее сотрудничество и помощь Сирии в восстановлении экономики.