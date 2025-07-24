Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Россия с уважением относится к решению Армении и Азербайджана работать над нормализацией двусторонних отношений в рамках прямого диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия заинтересована в стабильном, безопасном, мирном, процветающем Южном Кавказе. И одним из необходимых условий для достижения этого, конечно, является долгожданное примирение Баку и Еревана", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что "при непосредственном содействии России и лично президента Владимира Путина в 2020 году был запущен большой этап армяно-азербайджанской нормализации".

"В определенный момент Армения и Азербайджан предпочли прямой двусторонний диалог, мы уважаем такой выбор. Все-таки речь идет о том, что им предстоит договариваться и жить друг с другом, с соседями. Поэтому если нашли возможность для прямого диалога - да, это их выбор, значит многое из того, о чем мы говорили, получается", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что российская сторона "по-прежнему готова оказывать партнерам востребованное содействие".

Источник: Интерфакс