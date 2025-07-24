Пашинян подтвердил, что Армения намерена продолжать работу в ЕАЭС - Оверчук

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным подтвердил, что Ереван намерен продолжать работу в ЕАЭС, сказал журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Горно-Алтайске.

"В целом Армения - и сегодня это тоже обсуждалось - настроена продолжать работу в Евразийском экономическом союзе", - сказал он, комментируя ситуацию вокруг перспектив вступления Армении в ЕС.

Он заметил, что Россия обсуждает с Арменией взаимодействие в ЕАЭС и высказывает обеспокоенность по некоторым вопросам. Среди них — сокращение товарооборота между РФ и Арменией и меры по налаживанию ситуации в торгово-экономическом сотрудничестве.

Также Пашинян и Мишустин обсудили вопросы, связанные с обстановкой на Южном Кавказе.

Источник: Sputnik Армения