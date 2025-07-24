 Трамп: Европа должна была начать платить США за оружие для Киева три года назад | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: Европа должна была начать платить США за оружие для Киева три года назад

First News Media09:00 - Сегодня
Трамп: Европа должна была начать платить США за оружие для Киева три года назад

Страны Европейского союза должны были начать оплачивать США полную стоимость поставляемого Украине вооружения еще три года назад.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта.

"Мы только что заключили с Европейским союзом соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину. Но вы давно не слышали таких слов, потому что мы вложили [в военные поставки Украине] $350 млрд, а теперь отправляем его (оружие - прим. ТАСС) в Европу, и Европа платит", - сказал он.

"Но они (европейцы - прим. ТАСС) будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. А мы будем отправлять его (оружие - прим. ТАСС) им, и они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад", - добавил Трамп.

"Несколько недель назад у нас была потрясающая встреча НАТО. То, что произошло, было действительно удивительным. Они согласились увеличить расходы [на оборону] с 2% до 5% [от национального ВВП]. <…> Это большая разница. Это триллионы долларов", - рассказал президент США.

Источник: ТАСС

Поделиться:
354

Актуально

Общество

Прогноз погоды на 25 июля: в Азербайджане местами пройдут дожди

Политика

Песков: Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Азербайджана и Армении

Общество

Пенсии и пособия в Азербайджане будут выплачены в этот день

Общество

В Гяндже введена в эксплуатацию первая автозаправочная станция под брендом SOCAR - ...

В мире

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

«Мерзкое существо»: спикер НС Армении резко высказался о Маргарите Симоньян

Макрон и его жена подали в суд на американскую журналистку, утверждавшую, что первая леди Франции - мужчина

Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Новости для вас

В России произошло пять землетрясений за 45 минут

Ребенок родился в самолете, летевшем из Стамбула в Ташкент

Президенту Ирана пришлось пересесть на такси из-за разбавленного бензина

Великобритания ввела новые санкции против российской нефтяной промышленности

Последние новости

Прогноз погоды на 25 июля: в Азербайджане местами пройдут дожди

Сегодня, 13:15

Малума показал в Instagram 64 млн аудитории танцующий под его хит Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Стартовал выбор вакансий для учителей

Сегодня, 12:55

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Сегодня, 12:50

Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Айсель Теймурзаде и другие звезды на бирюзовой дорожке DREAM FEST 2025 - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

Начальники генштабов Азербайджана и Италии провели переговоры в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:38

Сенатор Стив Дейнс: Укрепление азербайджано-израильских отношений имеет решающее значение для нацбезопасности США - ВИДЕО

Сегодня, 12:33

Песков: Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Азербайджана и Армении

Сегодня, 12:25

Посол Азербайджана встретился с министром транспорта и логистики Королевства Марокко - ФОТО

Сегодня, 12:15

Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Сомали двусторонние отношения

Сегодня, 12:10

«Мерзкое существо»: спикер НС Армении резко высказался о Маргарите Симоньян

Сегодня, 12:03

Пенсии и пособия в Азербайджане будут выплачены в этот день

Сегодня, 11:55

Пожар в Физули локализован

Сегодня, 11:50

Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

Сегодня, 11:45

Ясамальский филиал Банка ABB возобновил свою деятельность по прежнему адресу

Сегодня, 11:38

В Баку начаты проектные работы по строительству новых станций метро

Сегодня, 11:35

Макрон и его жена подали в суд на американскую журналистку, утверждавшую, что первая леди Франции - мужчина

Сегодня, 11:28

Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:20

В Баку построят новый автобусный парк за 12,9 млн манатов

Сегодня, 11:08

В Нефтчале мужчина ранил жену и тестя

Сегодня, 10:55
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45