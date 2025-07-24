СМИ: Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт

Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Parisien со ссылкой на осведомленные источники.

Ретайо возглавляет правоцентристскую партию "Республиканцев" и не относится к прямым политическим союзникам Макрона.

"Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают.

В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. ред.) вызывают вопросы", — говорится в материале.

Издание отмечает, что Макрон обратил внимание на отношение к себе Ретайо, критически допросив его на последнем заседании министров о ситуации на юге Франции, столкнувшемся с волной преступного насилия.

По мнению газеты, такое поведение стало ответом главы государства на недавнюю статью чиновника в издании Valeurs Actuelles, где министр заявил, что "макронизм закончится вместе с Макроном".

Материал Ретайо, как указывает издание, критикует Макрона за то, что тот якобы одновременно претендует на статус и правого, и левого, тем самым лишь подпитывая политическое бессилие французской власти — сам же министр "не верит в макронизм" как идею.

Подчеркивается, что написанную Ретайо статью также раскритиковали политические соратники президента, в частности министр образования и экс-премьер Элизабет Борн и глава минприроды Аньес-Панье Рюнаше.

Источник: РИА Новости