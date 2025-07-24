Таиланд закрыл границу с Камбоджей

Таиланд закрывает все пограничные пункты на границе с Камбоджей на фоне эскалации, передает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя тайского правительственного Временного центра по обеспечению безопасности на границе с Камбоджей контр-адмирала Сурасана Конгсири.

"Военные Таиланда закрыли все пограничные пункты", - говорится в сообщении агентства.

По словам Конгсири, боестолкновения Таиланда с Камбоджей происходили по меньшей мере в шести локациях.

На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.

Источник: РИА Новости