Начальники генштабов Азербайджана и Италии провели переговоры в Баку - ФОТО - ВИДЕО

23 июля первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии генералом Лучано Портолано.

Об этом говорится в сообщении Минобороны АР.

На встрече К.Велиев подчеркнул особое значение азербайджано-итальянских отношений в военной сфере, и отметил важность подобных визитов для обмена опытом.

Со своей стороны, генерал Л.Портолано выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между нашими странами и подчеркнул, что это будет способствовать развитию армий обеих стран.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, перспективы развития и ряд других вопросов. Стороны выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества в будущем.

Итальянская делегация прибыла в Центр кибербезопасности. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности, осуществляемой в направлении обеспечения кибербезопасности современных систем вооружения и средств информационных технологий, поступивших на вооружение Азербайджанской Армии, а также о средствах киберобороны на основе искусственного интеллекта против киберугроз.

Затем гости посетили Центр боевого управления ВВС и ознакомились с созданными здесь условиями. Затем состоялось посещение Н-ской воинской части Сил специального назначения.