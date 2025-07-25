Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, до 5 ноября 2025 года.

Тес самым он утвердил принятые Верховной Радой 15 июля соответствующие законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены 24 февраля 2022 года на 30 суток, после чего постоянно продлевались сначала на месяц, а с мая того же года – на 3 месяца.

Источник: РБК-Украина