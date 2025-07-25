Увеличен уставный капитал Ипотечного фонда

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Устав Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно Указу, уставный капитал Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда увеличивается с 1 068 400 000 (один миллиард шестьдесят восемь миллионов четыреста тысяч) манатов до 1 153 400 000 (один миллиард сто пятьдесят три миллиона четыреста тысяч) манатов.

Увеличение уставного капитала Фонда будет обеспечено за счет 85 000 000 (восьмидесяти пяти миллионов) манатов, выделенных Фонду из государственного бюджета Азербайджана на 2025 год для финансирования льготных ипотечных кредитов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанном объеме, а самому Фонду – решить вопросы, вытекающие из данного указа.