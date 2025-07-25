Иран и «евротройка» договорились продолжить консультации по ядерной проблематике

Иран и «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) провели в пятницу переговоры по ядерной проблематике.

Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

«Мы вместе с (заместителем главы МИД Маджидом – ред.) Тахт-Раванчи провели серьёзные, открытые и детальные переговоры с лидерами трёх европейских стран. Мы обсудили разобрали последние события, связанные со снятием санкций и ядерной проблематикой», - написал Гариб-Абади на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что в ходе переговоров иранская сторона раскритиковала позицию «евротройки» в отношении недавних военных действий Израиля против Ирана.

«Обе стороны пришли на эту встречу с конкретными предложениями, различные аспекты которых были обсуждены. Было также решено продолжить консультации по этому вопросу», - добавил иранский дипломат.

Последняя встреча «евротройки» и Ирана состоялась в январе, незадолго до вступления в должность президента США Дональда Трампа.

Последующие непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана не принесли результатов, а шестой запланированный раунд был отменен после израильских военных ударов по Ирану, начавшихся 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам, а в результате точечных атак и терактов были убиты высокопоставленные иранские военные и ученые-физики. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.