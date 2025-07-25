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Макрон объявил, что Франция признает Палестину независимым государством

First News Media08:45 - Сегодня
Макрон объявил, что Франция признает Палестину независимым государством

Франция официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X.

"Я принял решение, что Франция признает Государство Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года. Сейчас главное - немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению", - отметил он.

По словам французского лидера, "нужно обеспечить демилитаризацию палестинского движения ХАМАС, а также безопасность и восстановление Газы". "Наконец, необходимо построить Государство Палестина, гарантировать его жизнеспособность и позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести вклад в безопасность всех народов Ближнего Востока", - указал Макрон.

Он также прикрепил к своему сообщению письмо, которое адресовал президенту Палестины Махмуду Аббасу.

В нем Макрон заявил о своей приверженности концепции мирного сосуществования двух государств - Израиля и Палестины. Также французский лидер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

Источник: ТАСС

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