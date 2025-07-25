Рубио назвал «пощечиной» решение Макрона признать Палестину

Соединенные Штаты не поддержали намерение Франции признать Государство Палестина, заявил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.

«США решительно отвергают план [президента Франции Эмманюэля] Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и еще больше отбрасывает назад возможность заключения мира», — написал Рубио.

Он также назвал решение Парижа «пощечиной» жертвам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Вечером 24 июля Макрон объявил, что Франция официально признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. По его словам, «сейчас главное — немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь мирному населению». Он также подчеркнул необходимость демилитаризации движения ХАМАС и обеспечение безопасности и восстановления Газы.

По словам Макрона, необходимо гарантировать жизнеспособность Государства Палестина и позволить ему, приняв свою демилитаризацию и полностью признав Израиль, участвовать в обеспечении безопасности всех стран на Ближнем Востоке.

Решение Франции вызвало критику со стороны властей Израиля.

Источник: РБК