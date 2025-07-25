ХАМАС потребовал гарантий прекращения огня в Газе после перемирия

Палестинское движение ХАМАС в своем ответе на последнюю инициативу, представленную на непрямых переговорах с Израилем, включило пункт о гарантиях невозобновления боевых действий в секторе Газа после окончания возможного 60-дневного перемирия в текст самого договора между противоборствующими сторонами.

Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

Согласно информации его источников, ХАМАС "настаивает на включении этого условия отдельным пунктом в соглашение о прекращении огня в секторе Газа". До последнего времени радикалы требовали от США предоставления гарантий по данному вопросу.

Как указывает агентство, движение добивается от Израиля согласия с тем, что "на 61-й день с момента объявления перемирия израильские силы вновь не возьмутся за оружие для урегулирования конфликта в Газе".

По убеждению ХАМАС, после окончания предполагаемого 60-дневного перемирия, в случае, если за этот срок общие договоренности о прекращении войны в секторе не будут достигнуты, переговоры между сторонами должны все равно продолжаться.

Кроме того, по сведениям тех же источников, в ответе на последние предложения по стабилизации в Газе радикалы выдвинули условие, при котором в обмен на освобождение ими части заложников Израиль должен выпустить из тюрем 200 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, включая пожизненные, а также две тыс. арабов, арестованных в анклаве после начала израильской военной операции в октябре 2023 года.

В представленной ранее инициативе на переговорах в Дохе говорилось о 150 заключенных с длительными сроками и 1,1 тыс. арестованных в Газе.

Источник: ТАСС