Помощник президента: Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией не актуально

Сегодня военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не актуально.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью немецкой газете "Berliner Zeitung".

По его словам, в настоящее время продолжается работа над подписанием мирного соглашения между двумя странами:

"Иногда мирные соглашения подписываются лишь формально, не принося реального мира. В случае Южного Кавказа ситуация иная — здесь существует реальный мир. Военное противостояние или эскалация между Арменией и Азербайджаном не стоят на повестке дня. Остались лишь отдельные спорные моменты, что вполне естественно. Именно для этого и существует дипломатия и диалог", — отметил Гаджиев.