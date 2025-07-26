Число погибших в ДТП на ралли во Франции увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

Число погибших из-за аварии во время ралли в центральной части Франции увеличилось до трех человек.

Об этом сообщает региональное издание Montagne.

Ранее в субботу газета сообщила о двух погибших после того, как гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей. Один человек был тяжело ранен, ему требовалась срочная госпитализация.

"Человек, который был в крайне тяжелом состоянии, скончался. Это был 44-летний отец семьи", - пишет издание.

Отмечается, что первыми двумя жертвами трагедии стали братья 70 и 60 лет.

17:15

Смертельная авария с участием гонщика ралли произошла во французском департаменте Пюи-де-Дом в центральной части Франции, два человека погибли, сообщает в субботу региональное издание Montagne.

"Очень серьезная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи (города - ред.) Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошел с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли", - сообщает издание.

Кроме того, согласно данным префектуры, один человек серьезно ранен и нуждается в госпитализации.

По информации газеты, еще один зритель незначительно пострадал. На место направились жандармы и спасатели, был задействован вертолет, уточняется в статье.