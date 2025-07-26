В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины

Представители США и Китая повздорили на заседании Совбеза ООН из-за Украины, сообщает Reuters.

"Соединенные Штаты заявили Китаю, что ему следует "прекратить подпитывать российскую агрессию" в Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытках переложить вину и спровоцировать конфронтацию", — говорится в материале.

По информации издания, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала все страны, включая Китай, прекратить экспорт в Российскую Федерацию товаров, которые способствуют укреплению военно-промышленного комплекса России.

Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения, заявив, что КНР не является стороной российского-украинского конфликта и никогда не предоставляла оружие ни одной из сторон. Он также призвал Вашингтон прекратить перекладывать вину за происходящее в Украине и создавать конфронтацию.

На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России, подчеркнул, что Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.

Источник: РИА Новости