В России разрабатывают «невидимый» дрон

В России заявили о работе над проектом тяжелого беспилотного летательного аппарата под названием «Илья Муромец». Этот дрон коптерного типа предназначен для эвакуации тяжелораненых российских военнослужащих с линии фронта.

По информации Defense Express, об этом сообщили в российском конструкторском бюро «Спектр».

Сообщается, что дрон будут создавать с применением стелс-технологий - речь идет о покрытии дрона специальным полимерным составом.

При этом в бюро отметили, что дрон будет использовать для эвакуации специально разработанные для этого контейнеры из композитных материалов, которые будут оборудованы системами жизнеобеспечения.

В то же время, как указывают эксперты, в этих заявлениях есть один момент, вызывающий недоумение.

Так, грузоподъемность дрона «Илья Муромец» заявлена на уровне 100 кг.

«Учитывая вес бойца, а также то, что дрон будет переносить контейнеры для эвакуации (которые точно не будут невесомыми), это на самом деле ограничивает возможности эксплуатации такой платформы ввиду того, что надо будет заранее понимать, сможет ли дрон поднять раненого или нет», - отмечается в статье.

Кроме того, аналитики добавляют, что непонятно, для чего создавать отдельный беспилотник для такой миссии, если под такие задачи можно адаптировать любой существующий коптер с достаточной грузоподъемностью.