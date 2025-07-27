На сумгайытском пляже утонули подросток и пытавшийся его спасти мужчина

На побережье Каспийского моря в Сумгайыта произошел трагический инцидент.

По информации APA, два 15-летних подростка, приехавших из Баку на пляж в Сумгаите, оказались в опасности во время купания в море.

Один из них смог выбраться из воды. Человек, пытавшийся спасти второго подростка, утонул вместе с ним.

Родившийся в 2009 году Али Джаббаров и оказавший ему помощь человек погибли. В данный момент продолжаются поисковые работы.