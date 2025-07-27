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Сборная Азербайджана обыграла Латвию и выиграла второй этап Мировой серии

First News Media23:16 - 27 / 07 / 2025
Сборная Азербайджана обыграла Латвию и выиграла второй этап Мировой серии

Сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 одержала победу над Латвией (15:12) в финале 10-го этапа Женской Мировой серии, который завершился сегодня в Сумгайыте.

Как сообщает İdman.biz, сборная провела уверенный день, начав его с победы в четвертьфинале над сборной Китая (18:12), а затем обыграв в полуфинале румынский "Рапид" (21:15).

В первый день этапа азербайджанские баскетболистки также обыграли Чехию (20:12) и Словакию (21:8). Ранее команда стала победителем 8-го этапа в Бухаресте. Сейчас команда имеет 235 очков и занимает 7-е место в общем командном зачете.

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