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Азербайджанские гимнасты успешно выступили в Португалии - ФОТО

First News Media21:53 - Сегодня
Азербайджанские гимнасты успешно выступили в Португалии - ФОТО

С 22 по 26 июля в столице Португалии, Лиссабоне, состоялся 5-й Всемирный фестиваль гимнастики World Gym for Life Challenge.

Как сообщает Trend, в этом грандиозном фестивале приняли участие более 3700 гимнастов из 33 стран. Мероприятие вновь продемонстрировало, что гимнастика — это не только спорт, но и искусство, а также призыв к единству.

На этих соревнованиях Азербайджан успешно представила национальная команда в дисциплине "Гимнастика для всех". Команда Flame, в состав которой входят участники разных возрастов и уровней подготовки, привлекла внимание жюри креативной хореографией, сценической эстетикой и высоким командным духом, заняв почётное второе место.

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