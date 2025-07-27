Эрдоган и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Газе - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает TRT Haber, в ходе переговоров обсуждались ситуация в Газе и события в регионе.

В ходе беседы Эрдоган поздравил Макрона с принятием решения о признании Палестины государством.

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшается, и отметил важность действий международного сообщества для срочного решения этого вопроса.

Президент сказал, что конфликт между Израилем и Палестиной должен быть прекращен, и решение на основе создания двух государств является ключевым условием обеспечения устойчивого мира в регионе.

08:47

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Эммануэль Макрон сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Он отметил, что в ходе беседы обсуждалась ситуация в Газе.

"Только что поговорил по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в Газе и перспективах конференции по решению на основе двух государств. Всё должно быть сделано ради мира и безопасности израильтян и палестинцев", — написал Макрон в социальной сети.