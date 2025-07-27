Трамп: ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и вложит $600 млрд

Европейский союз (ЕС) импортирует из США энергоносители на общую сумму около $750 млрд, а также осуществит инвестиции в американскую экономику в размере $600 млрд.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

"Они [Евросоюз] приобретут у Соединенных Штатов энергоносители на сумму $750 млрд. И инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили [в американскую экономику]", - сказал американский лидер.