В Бангкоке открыли стрельбу на рынке - погибли пять человек

Вооруженный преступник открыл стрельбу на рынке Or Tor Kor в Бангкоке, столице Таиланда, сообщает Reuters.

По данным полиции, погибли пять человек. Стрелок покончил с собой, сообщил заместитель комиссара полиции Бангкока Чарин Гопатта.

По данным медицинского центра Erawan, который отслеживает ситуацию в больницах Бангкока, в результате стрельбы погибли четыре охранника рынка и одна женщина. По данным тайских СМИ, погибли охранники и продавщица рынка.

СМИ распространили фотографию, на которой показан предполагаемый стрелок, он держит в руках пистолет.