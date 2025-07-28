При обрушении подъезда дома в Астрахани пострадали три человека
Три человека, по предварительным данным, пострадали в результате обрушения подъезда дома в Астрахани.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По предварительным данным, три человека пострадали после обрушения дома в Астрахани", - говорится в сообщении.
До этого ТАСС сообщал, что причиной обрушения подъезда в жилом доме в Астрахани, предварительно, мог стать взрыв газа. Более точная причина происшествия будет устанавливаться в ходе расследования.
Обрушение части подъезда многоквартирного дома произошло на улице Ляхова, 6. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия инцидента, разбирают конструкции, эвакуируют жильцов и ищут возможных пострадавших.
По уточненным данным, обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания.