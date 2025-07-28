Песков: Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса

Турция в качестве площадки нравится всем сторонам переговорного процесса по «урегулированию ситуации на Украине», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Турция, безусловно, нравится всем участникам переговорного процесса, и мы (Россия – ред.) признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования, за те условия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров, и конечно, наш настрой [на это] сохраняется», - отметил представитель Кремля.

Источник: ТАСС