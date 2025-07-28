Трамп пригрозил РФ сократить срок в 50 дней для заключения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить отведенный для России срок в 50 дней, который он установил для достижения перемирия в Украине.

Слова американского лидера приводит ТАСС.

«Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдет», — сказал Трамп во время беседы с журналистами в Шотландии перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта в Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнуто прогресса в переговорном процессе по конфликту в Украине, то США введет 100-процентные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot.