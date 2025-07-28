Ас-Сиси обратился к Трампу с особым призывом

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал своего американского коллегу Дональда Трампа приложить все усилия для прекращения войны в секторе Газа и ввоза гуманитарной помощи в палестинский полуэксклав.

"Чтобы помощь въезжала, необходима координация. Необходимо, чтобы другая сторона (Израиль - ред.), которая находится с палестинской стороны КПП "Рафах", открыла ее", - сказал ас-Сиси в ходе обращения, которое транслировали египетские телеканалы.

Он подчеркнул, что Египет "прикладывает самые большие усилия для прекращения войны, ввоза помощи и завершения этого кризиса".

"Обращаюсь с особым призывом к президенту Трампу: приложите все усилия для прекращения войны и ввоза помощи", - сказал египетский лидер.

Источник: РИА Новости