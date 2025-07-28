Google признала, что не предупредила 10 миллионов человек о землетрясении в Турции

Технологическая корпорация Google официально подтвердила, что ее система раннего оповещения о землетрясениях не сработала должным образом во время разрушительных подземных толчков, произошедших на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Как сообщается, потенциально 10 миллионов человек могли бы получить экстренное уведомление за 35 секунд до начала разрушительного землетрясения, но этого не произошло.

По информации Google, в результате первого толчка магнитудой 7,8 было отправлено всего 469 уведомлений категории «Примите меры», несмотря на то, что радиус возможного охвата составлял около 98 миль (примерно 157 километров) от эпицентра. Более полумиллиона пользователей получили лишь базовое оповещение о слабых колебаниях, которое не активирует визуальные и звуковые сигналы, как это происходит при более серьезной угрозе.

«Мы продолжаем совершенствовать систему, основываясь на информации, полученной в ходе каждого землетрясения», — сообщил представитель Google.

Тем не менее, последствия уже оказались катастрофическими. Два мощнейших землетрясения за сутки унесли жизни более 55 000 человек и ранили свыше 100 000. Многие из погибших находились в своих домах и не успели покинуть здания, обрушившиеся в считанные секунды.

Google подчеркнула, что её система предназначена для дополнения, а не замены национальных систем оповещения. Однако инцидент вызвал обеспокоенность в научном сообществе. Некоторые сейсмологи и инженеры предупреждают, что чрезмерная зависимость от автоматизированных систем может привести к трагическим последствиям, особенно в странах, где национальная инфраструктура раннего реагирования либо отсутствует, либо слабо развита.

Так или иначе, на фоне произошедшей трагедии поднимается вопрос о том, насколько готовы технологические гиганты брать на себя реальную ответственность за решения, напрямую влияющие на жизнь миллионов.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова