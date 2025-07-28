В Испании школьника подозревают в создании обнажённых фото одноклассниц с помощью ИИ

Полиция ведет расследование в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в создании и распространении поддельных обнажённых изображений одноклассниц, сгенерированных с использованием искусственного интеллекта. По данным Гражданской гвардии Испании, инцидент произошёл в образовательном учреждении в Валенсии, на юго-востоке страны.

На данный момент 16 несовершеннолетних девушек сообщили о том, что их изображения были изменены с помощью ИИ, после чего фейковые фотографии распространились в социальных сетях и интернете. Подозреваемый, по предварительной информации, пытался продавать эти изображения. Расследование началось ещё в декабре, когда одна из школьниц обнаружила в интернете фальшивый аккаунт, созданный от её имени, в котором размещались видео и фотографии с обнажённым телом, сгенерированные нейросетями. Также девушка обнаружила другой аккаунт и веб-страницу, на которой аналогичный контент использовался в целях продажи.

В течение короткого времени ещё 15 несовершеннолетних девушек сообщили о похожих случаях. После этого следствие заподозрило, что к произошедшему может быть причастен один из их одноклассников. 17-летнему юноше предъявлены обвинения по статье о развращении несовершеннолетних. Расследование продолжается, и полиция не исключает, что пострадавших может быть больше.

Источник: TheGuardin, Independent

Джамиля Суджадинова