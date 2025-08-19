Эмин Агаларов объявил о подготовке к концерту Дженнифер Лопес - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов заявил в своем видеообращении, размещенном на его официальной странице в социальной сети Instagram, о подготовке к концерту мировой суперзвезды Дженнифер Лопес.

Видеообращение Э.Агаларова начинается с фразы «Подготовка к концерту Дженнифер Лопес», после чего музыкант отмечает, что «только что видел ее, но не подошел, не поздоровался, потому что я после падела мокрый».

«Но расскажу историю, как я с ней познакомился. Когда-то, 20 лет назад, в Крокусе был открыт первый магазин J.Lo by Jennifer Lopez. И она туда приезжала с Марком Энтони. Она очень крутая и очень классная. Потом, много лет назад, я открывал ее концерт в Crystal Hall. Это тоже было очень круто. На 20 тысяч человек – это был на тот момент мой опыт с большой аудиторией в Азербайджане».

Отметим, что подписчики Э.Агаларова отмечают в комментариях, что возможно речь идет о подготовке концерта Джей Ло в рамках международного музыкального фестиваля Dream Fest в будущем году.

