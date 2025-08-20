Джиган, Niletto и Loc-Dog сняли клип в Баку - ВИДЕО

Популярные российские исполнители Niletto, Джиган и Loc-Dog не только проводят отдых в столице Азербайджана, но и сняли здесь совместный клип.

Об этом артисты сообщили на своих страницах в социальных сетях, где презентовали тизер клипа на трек «Дорого», и отметили следующее: «Скоро вместе с вами будем продлевать это лето тёплым музыкальным вайбом.

Делитесь этим видео с близкими, готовимся к премьере в эту пятницу».

Отдельно стоит отметить, что артисты активно делятся фото и позитивными впечатлениями от отдыха в Баку на своих официальных страницах в социальных сетях.