Цена на сжиженный газ в Армении взлетела: граждане возмущены бездействием властей

Пока антимонопольный орган разбирается с ситуацией вокруг сжиженного газа, цены продолжают расти.

В начале июня они выросли со 120 до 160 драмов. Сейчас наблюдается новый скачок цен, передает Спутник Армения.

Цены на сжиженный газ в Армении взлетели до 200 драмов за литр, хотя поставки в Армению после возникших проблем на грузинской таможне уже возобновились, отмечает ресурс.

Министр экономики Геворк Папоян на вопрос одного из пользователей соцсети Facebook написал, что вопрос находится на рассмотрении Комиссии по защите конкуренции.

На это пользователь ответил министру, что уже 15 дней газ нормально доставляется в Армению, но владельцы заправок повышают его цену, а государство не хочет или не может на них повлиять.

Ранее сам министр призвал антимонопольный орган разобраться в ситуации с ценами на сжиженный газ в стране, которые в последнее время заметно выросли. Он намекнул на возможный картельный сговор на рынке, дав понять, что задержки автоцистерн со сжиженным газом в Грузии - не повод повышать цены.

В самой Комиссии по защите конкуренции Sputnik Армения сказали, что все еще изучают проблему.

Производство пока не начато, изучение рынка может продлиться около месяца, так как игроков около 90.