«Ни шатко ни валко». Песков о процессе нормализации отношений России и США

Нормализация отношений Москвы и Вашингтона замедлилась, пока процесс идет «ни шатко ни валко», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть замедление, действительно. Пока процесс нормализации отношений, скажем так, идет «ни шатко ни валко», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как по оценке Кремля продвигается разморозка отношений России и США, не замедлилась ли она из-за сложности в урегулировании российско-украинского конфликта.

Он отметил, что Москва заинтересована в ускорении нормализации отношений с Вашингтоном.

«Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон», - подчеркнул Песков.

«Мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся, что процесс приобретет большую динамику», - добавил представитель Кремля.

Он констатировал, что вопрос о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в предметном плане не стоит.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос [о встрече Путина и Трампа]», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, стоит ли до сих пор вопрос о возможной встрече двух лидеров с учетом последних заявлений Трампа в незаинтересованности в разговорах с Путиным.

Источник: ТАСС