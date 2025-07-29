В Китае открылся первый в мире магазин роботов 6S - ФОТО

В районе Лунган города Шэньчжэнь открылся первый в мире специализированный магазин роботов 6S, предлагающий комплексные решения по продаже, техническому обслуживанию, аренде и ремонту робототехнической техники.

Этот уникальный торговый центр стал доступен как частным лицам, так и корпоративным клиентам, предоставляя широкий ассортимент роботов для промышленного, коммерческого, медицинского и образовательного использования. Помимо готовых моделей, магазин предлагает широкий выбор комплектующих и запчастей, что позволяет покупателям самостоятельно создавать и модифицировать собственных роботов.

Одной из ключевых особенностей магазина является широкий ассортимент продукции ведущих китайских брендов, что позволяет сделать робототехнику доступной для домашнего использования. Владелец магазина подчеркнул, что цель проекта - превратить роботов из редких и дорогих устройств в повседневных помощников, которые облегчают жизнь и работу.

Жители Шэньчжэня и гости города уже могут посетить магазин и ознакомиться с последними новинками в мире робототехники, а также получить профессиональные консультации.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова