Кыргызстан введет временную госмонополию на интернет

В Кыргызстане с 15 августа временно вводится государственная монополия на предоставление международного интернет-трафика, сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по организации эффективного управления государственными компаниями и развитию цифровой и телекоммуникационной инфраструктуры Кыргызской Республики", — говорится в релизе.

Согласно указу, "апробационный режим" будет действовать с 15 августа 2025 года по 14 августа 2026-го. Единственным интернет-оператором будет ООО "Элкат", недавно возвращенное в собственность государства.

Всем остальным операторам предписывается в течение двух месяцев передать этой компании все действующие контракты.