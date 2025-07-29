На востоке Германии разбился военный вертолет

Военный вертолет потерпел крушение на востоке Германии, в настоящее время ведется поиск пилота.

Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Инцидент произошел недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. По данным очевидцев, обломки вертолета были обнаружены в реке Мульде. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели. Они запросили помощь водолазов.

Представитель Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) отметил, что пока не может прокомментировать ситуацию.

Источник: ТАСС