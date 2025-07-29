На востоке Германии разбился военный вертолет
Военный вертолет потерпел крушение на востоке Германии, в настоящее время ведется поиск пилота.
Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент произошел недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. По данным очевидцев, обломки вертолета были обнаружены в реке Мульде. Сейчас на месте работают полицейские и спасатели. Они запросили помощь водолазов.
Представитель Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) отметил, что пока не может прокомментировать ситуацию.
Источник: ТАСС
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