Обнаружен 4000-летний отпечаток руки на египетском артефакте - ФОТО

На глиняной модели, предназначенной для ритуальных подношений в древнеегипетской гробнице, был обнаружен редкий и почти полностью сохранившийся отпечаток человеческой руки, которому около 4000 лет.

Находку сделали сотрудники Музея Фицуильяма Кембриджского университета во время подготовки к предстоящей выставке, открытие которой намечено на осень этого года. Как известно, отпечаток был найден у основания так называемого «дома душ» - ритуальной глиняной модели, символизирующей жилище, где, по древнеегипетским представлениям, обитала душа усопшего.

Такие модели часто размещались в захоронениях и использовались для подношений, например хлеба, зелени или бычьих голов. И после клали в специальное открытое пространство в передней части изделия.

Артефакт датируется периодом между 2055 и 1650 годами до нашей эры, эпохой Среднего царства. Исследование модели позволило выяснить детали её изготовления. Как предполагают учёные, гончар построил каркас здания из деревянных брусков, которые затем были покрыты глиной. Во время обжига в печи древесина сгорела, оставив только глиняную оболочку.

Именно в этот момент и был оставлен отпечаток: мастер, скорее всего, взял влажную модель, чтобы перенести её из мастерской на сушку. След руки сохранился на нижней части изделия и остался невидимым до недавнего времени.

«Мы часто замечаем отпечатки пальцев на древнеегипетских предметах, но находка полного отпечатка руки - настоящая редкость», — рассказала старший египтолог музея и куратор выставки Хелен Струдвик.

«Это невероятный момент, почувствовать, как ты буквально прикасаешься к следу мастера, жившего тысячи лет назад».

Следует отметить, что такие детали делают древние артефакты особенно ценными, потому что они позволяют увидеть не только религиозное или ритуальное значение предметов, но и живое присутствие человека, который их создал.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова