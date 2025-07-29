Во вселенной «Аватара» появится анимационный сериал

Режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал расширение вселенной «Аватара» и на этот раз в формате анимационного сериала-антологии. Проект будет включать ранее не показанные истории, действие которых развернётся на Пандоре и за её пределами.

В интервью Кэмерон поделился, что вдохновением для нового проекта послужила «Аниматрица» - анимационная антология, основанная на киновселенной «Матрицы» и получившая признание за свежий взгляд на уже знакомый мир.

«Послушайте, я хочу снять анимационный сериал-антологию, действие которого происходит в этом мире, но истории в нем будут не такими, как вы ожидаете», - заявил режиссёр. По словам Кэмерона, проект позволит глубже раскрыть историю Пандоры, включая первую экспедицию землян на планету, а также предоставить экранное время второстепенным героям, чьи судьбы остались за кадром в основных фильмах франшизы.

На данный момент режиссёр уже начал поиск анимационных студий, художников и постановщиков, которые помогут воплотить проект в жизнь. О сроках релиза пока не сообщается.

Тем временем поклонники франшизы ожидают выхода третьей части «Аватара»

Источник: Deadline

Джамиля Суджадинова