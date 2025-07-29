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Десятки людей погибли из-за ливней в Пекине

First News Media09:25 - Сегодня
Десятки людей погибли из-за ливней в Пекине

Тридцать человек погибли в результате сильных ливней в Пекине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

За то время, пока бушует непогода, объем осадков превысил среднегодовые показатели вдвое, а в некоторых районах даже втрое. В городе Баодин за одну ночь выпала годовая норма осадков, там пострадали 46 тысяч горожан и были эвакуированы 4,6 тысячи.

В столице республики объявлен самый высокий, красный уровень опасности и режим экстренного реагирования. В связи с угрозой наводнения в Пекине были эвакуированы свыше трех тысяч жителей.

Сильные наводнения также наблюдались в КНР месяц назад. В июне жертвами паводков стали провинции Гуйчжоу и Гуанси на юго-западе страны. В прибрежных городах были эвакуированы больше 300 тысяч человек.

Источник: Lenta.ru

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