Хаос в авиакомпании: «Аэрофлот» подвергся масштабной хакерской атаке

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» подвергся накануне масштабной хакерской атаке.

Ответственность за атаку взяли на себя белорусские хакерские группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Они заявили, что полностью уничтожили внутреннюю ИТ-инфраструктуру «Аэрофлота». Хакеры утверждают, что находились внутри корпоративной сети авиакомпании в течение года и за это время выгружали историю перелетов и готовили диверсию.

Сама авиакомпания в своем официальном сообщении признала катастрофу.

По информации из соцсетей, ситуация на данный момент такова:

- У компании полностью убита цифровая инфраструктура – не работает сайт, бронирование, онлайн и офлайн-кассы;

- Парализованы все сервисы, даже в аэропортах;

- Нет возможности заправить самолёты – всё, что связано с подачей, расчётом и учётом топлива, не работает;

- Самолёты не летают – полётные планы сорваны;

- Задержки и отмены уже почти достигли сотни;

- Тысячи пассажиров не могут улететь – кто-то не может вернуться домой, кто-то застрял перед отпуском или важной командировкой. Среди них – пожилые люди и дети, вынужденные ждать в душных терминалах;

- Люди застряли прямо в самолётах – их не выпускают в город, не возвращают багаж;

- Температура в салонах растёт, как в парилке;

- Огромные очереди у касс – пассажиры пытаются вернуть билеты или хотя бы получить компенсацию;

- Сотрудники беспомощны – у них отключены все каналы связи: ни почты, ни мессенджеров, ни рабочих компьютеров;

- Специалисты по безопасности ищут, откуда пошла утечка, и пытаются всё заблокировать;

- Масштаб бедствия признан даже в Кремле.

Согласно российским СМИ, хакерам удалось проникнуть в корпоративную сеть, получить доступ к значительному объёму данных и полностью уничтожить около 7000 серверов – физических и виртуальных, скопировать десятки терабайтов баз данных и переписок в корпоративной почте и получить контроль над персональными компьютерами руководства компании.

«Для ФСБ, НКЦКИ, RT-Solar и других так называемых «киберзащитников» вы не способны защитить даже свои ключевые инфраструктуры. Для всех сотрудников репрессивного аппарата ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением. В ближайшее время начнется публикация части полученных данных. Мы не просто уничтожили инфраструктуру – мы оставили след», – говорится в сообщении Silent Crow, завершающемся словами «Слава Україні! Жыве Беларусь!»