Таиланд заявил о гибели 14 военных

Число военнослужащих Таиланда, погибших в ходе пограничного конфликта с Камбоджей, увеличилось до 14, об этом сообщило командование сухопутных войск страны на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о восьми погибших военных Таиланда.

"С 24 июля 2025 года по настоящее время общее число погибших военнослужащих (со стороны Таиланда - ред.) достигло 14 человек", - сказано в публикации.

В понедельник правительство Таиланда сообщало, что по меньшей мере 14 мирных жителей погибли, еще 140 человек, включая более сотни военных, получили ранения, около 140 тысяч человек покинули районы повышенной опасности.

В понедельник премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что по итогам переговоров в Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в полночь по местному времени. При этом стороны обсудили дальнейшие шаги по деэскалации пограничного конфликта, включая организацию встречи региональных командующих военных округов Таиланда и Камбоджи 29 июля, в ходе которой была достигнута договоренность об отказе от развертывания войск у границ.

Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил.