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Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте от 60 лет

First News Media12:30 - Сегодня
Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте от 60 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно прохождения военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», теперь статья данного закона устанавливает, что в период действия военного положения для нужд Вооруженных сил Украины и других военных формирований на основании письма (письменного согласия) от командира воинской части на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными к военной службе по состоянию здоровья.

Для таких лиц, принимаемых на военную службу по контракту офицерского состава, письменное согласие командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования кандидата Генштабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления другого военного формирования.

При приеме лиц в возрасте 60+ на военную службу по контракту вводится двухмесячный испытательный срок для установления соответствия военнослужащего требованиям прохождения военной службы.

В случае выявления несоответствия во время испытательного срока контракт расторгается досрочно, а военнослужащий увольняется.

Предельный возраст пребывания на военной службе для таких лиц не устанавливается.

Во время действия военного положения для лиц 60+, принятых на военную службу по контракту, срок службы устанавливается на один год. Он может быть продлен по новым контрактам также на один год.

В случае прекращения или отмены военного положения такие контракты расторгаются досрочно, а военнослужащие увольняются.

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