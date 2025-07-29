Глава Ноемберяна: После демаркации граница никогда не была такой безопасной

После начала процесса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном ситуация в приграничных селах укрупненной общины Ноемберян стала более безопасной.

Об этом в беседе с корреспондентом "Арменпресс" заявил глава общины Арсен Агабабян.

«Если раньше вероятность стрельбы по жителям наших общин, а также по тем, кто передвигается здесь, была высокой, то теперь ситуация изменилась, поскольку уже есть приграничная зона, которую, по взаимному соглашению, контролируют пограничники, а не регулярные армейские подразделения. Наши территории никогда не были так безопасны, как сейчас», — сказал Агабабян.

По его словам, жизнь жителей общины Ноемберян и соседних сел стала более оживлённой, чему способствуют часто организуемые масштабные мероприятия.