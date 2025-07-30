Трамп намерен ввести против Индии пошлины в 25%

Администрация США намерена ввести в отношении поставляемых из Индии товаров импортные пошлины в размере 25%.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Абердина в Вашингтон.

"Они будут платить 25%", - сказал американский лидер, который провел последние несколько дней в Шотландии, где играл в гольф, а также проводил рабочие встречи. Его попросили уточнить, завершена ли подготовка торговой сделки между США и Индией. "Насколько мне известно, нет", - ответил глава Белого дома.

"Посмотрим. Индия была хорошим другом, но она взимала пошлины, которые по своей сути были выше, чем почти у любой другой страны. Но теперь у власти нахожусь я, и так поступать нельзя", - подчеркнул президент США.