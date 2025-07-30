Новый посол Израиля в Азербайджане прибыл в Баку - ВИДЕО
Новый посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус прибыл в Баку.
Об этом передает 1news.az со ссылкой на публикацию посольства Израиля в Баку в «X».
В публикации приводятся видеокадры прибытия израильского дипломата в Азербайджан. В видео посол приветствует всех на азербайджанском языке.
Напомним, что 12 января 2025 года директор отдела Евразии Министерства иностранных дел Израиля Ронен Краус был назначен новым послом в Азербайджане. На должности посла в Азербайджане Краус сменил Джорджа Дика.
Ambassador-designate Mr. Ronen Krausz has arrived in Azerbaijan.
We all welcome him with open hearts and wish him a successful journey. 🇮🇱🤝🇦🇿
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Yeni təyin olunmuş Səfir cənab Ronen Krausz Azərbaycana gəlib.
Hamımız onu ürəkdən salamlayır və ona gələcək fəaliyyətində… pic.twitter.com/POnvsoCVHd — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) July 30, 2025