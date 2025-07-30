В Шанхае из-за ливней эвакуировали 280 тыс. человек

Власти Шанхая временно переместили в безопасное место более 280 тыс. человек из-за проливных дождей, обрушившихся на мегаполис из-за тайфуна "Ко-Мэй".

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В городе активизирован третий из четырех уровень реагирования на наводнения и тайфуны (первый уровень - наивысший). По прогнозам шанхайской метеостанции, в мегаполисе в течение суток выпадет более 80 мм осадков, что может вызвать подтопления в подверженных наводнениям районах.

Тайфун "Ко-Мэй" в ночь с 29 на 30 июля принес ливни и сильные порывы ветра в регион дельты реки Янцзы на востоке КНР, включая Шанхай. По мере продвижения шторма на северо-запад по шанхайской агломерации скорость ветра достигнет 28 м/с.

Источник: ТАСС