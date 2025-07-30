На Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Проведено обследование после землетрясения на Камчатке, которое показало, что серьезно пострадавших и жертв нет, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"По результатам обследования, которое проведено, серьезно пострадавших нет, жертв нет. У нас из разрушений - обрушение одной из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском. Садик находился на ремонте, поэтому детей в нем не было, а персонал оперативно эвакуировался, поэтому тут пострадавших не было", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

Источник: РИА Новости

09:53

30 июля около полудня по местному времени (около 03:00 мск) в районе Камчатского края произошло мощное землетрясение.

По разным оценкам, его магнитуда достигала 8,7, что делает его самым сильным в регионе с 1952 года.

Эпицентр находился примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского.

В результате подземных толчков на побережье Северо-Курильска (Сахалинская область) обрушилось четыре волны цунами. По словам мэра Северо-Курильского муниципального округа Александра Овсянникова, высота заплеска достигала 200 метров. Тревога цунами сохраняется в прибрежной зоне, прилегающей к порту.

Сам город Северо-Курильск находится в безопасной зоне, и тревога по нему не объявлялась.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что предварительная оценка материального ущерба будет готова в течение недели.

Источник: ТАСС